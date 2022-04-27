Срезать крышу за 60 секунд. Соревнования среди дорожных спасателей прошли в Барнауле

Разобрать автомобиль, оказать первую помощь и потушить пожар — это всё должны уметь сотрудники МЧС, прибывшие на место автокатастрофы. По отработке этих навыков на стадионе школы Смертина в Барнауле 27 апреля состоялись соревнования среди команд Сибирского федерального округа. По легенде в результате наезда автомобиля на препятствие были заблокированы и травмированы водитель и пассажир, в ходе выполнения работ по спасению произошёл розлив и возгорание горючей жидкости. Спасателям необходимо было правильно и оперативно выполнить все необходимые действия.

В работе на месте аварии есть множество тонкостей, знание которых — обязательное требование к участникам соревнованиях. Судьи внимательно на каждом этапе следят за правильностью действий: обесточена ли аккумуляторная батарея автомобиля, установлены ли «башмаки» под колёса, огорожено ли место происшествия, правильно ли оказана первая помощь пострадавшим.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Всего в состязаниях приняли участие восемь команд со всей Сибири. По итогам первыми стали участники из Новосибирской области. Второе место — у спасателей из Алтайского края. Почётная бронза у команды ГУ МЧС России по Республике Алтай.