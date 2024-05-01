Франк проконтролировал текущий ремонт дорог в центре Барнаула
По словам градоначальника, на этой неделе график работ перестроят, чтобы выйти на нужные темпы
01 мая 2024, 18:45, ИА Амител
1 мая в Барнауле специалисты "Автодорстроя" приступили к текущему ремонту дорог на улицах Молодежной, Попова, проспектах Социалистическом и Красноармейском. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, ход работ в центре города проинспектировал градоначальник Вячеслав Франк.
Молодежную уже ремонтировали в 2017 году, однако гарантия на ремонт закончилась. Поскольку участок оживленный, он попал в приоритетный план администрации. Работы на проезжей части от проспекта Социалистического до улицы Челюскинцев выполнят за два дня.
"К сожалению, из-за погодных условий мы не вышли на тот темп работ, какой планировали. На этой неделе мы перестроим график. Нарастим объемы и организуем работы в ночное время", – заявил мэр.
В администрации напомнили, что в этом году по решению Франка на текущий ремонт дорог из бюджета Барнаула выделили дополнительные средства. В общей сложности на эту область направят свыше 160 млн рублей.
20:07:07 01-05-2024
на этом участке 4 ямки будут заделывать 2 дня
20:34:26 01-05-2024
Вы нам проезд Южный отремонтируйте. И решение суда даже есть..
02:46:46 02-05-2024
Переезды через трамвайные пути по всему городу в ямах.
08:39:59 02-05-2024
Гоголя от Челюскинцев до Красноармейского вся в ямах, ездить невозможно, чтобы от ямы увернуться - лезть на встречку приходится - когда сделаете, мэр Франк и его дорожники???