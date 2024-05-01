Франк проконтролировал текущий ремонт дорог в центре Барнаула

По словам градоначальника, на этой неделе график работ перестроят, чтобы выйти на нужные темпы

01 мая 2024, 18:45, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: unsplash.com

1 мая в Барнауле специалисты "Автодорстроя" приступили к текущему ремонту дорог на улицах Молодежной, Попова, проспектах Социалистическом и Красноармейском. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, ход работ в центре города проинспектировал градоначальник Вячеслав Франк.

Молодежную уже ремонтировали в 2017 году, однако гарантия на ремонт закончилась. Поскольку участок оживленный, он попал в приоритетный план администрации. Работы на проезжей части от проспекта Социалистического до улицы Челюскинцев выполнят за два дня.

"К сожалению, из-за погодных условий мы не вышли на тот темп работ, какой планировали. На этой неделе мы перестроим график. Нарастим объемы и организуем работы в ночное время", – заявил мэр.

В администрации напомнили, что в этом году по решению Франка на текущий ремонт дорог из бюджета Барнаула выделили дополнительные средства. В общей сложности на эту область направят свыше 160 млн рублей.