Холодно, а потом потепление. О погоде в Алтайском крае 10 февраля

В регионе будет туман и небольшой снег

10 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в пятницу, 10 февраля, ожидается -15...-20 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле тоже преимущественно без осадков, в утренние часы возможна изморозь, туман. Температура -16...-18 градусов.

В субботу, 11 февраля, ожидается примерно такая же погода, как и в пятницу. А вот в воскресенье, 12 февраля, в крае будет уже -3...-8 градусов. В Барнауле прогнозируют -6...-8°С.