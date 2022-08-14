Клава Кока вместо выступления на Алтае набила себе тату в США

Российская певица Клава Кока набила себе тату в США. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Татуировку с изображением ноты, самолёта и надписью I can («Я могу») она разместила на предплечье рядом с кистью. «Напоминание, для самой себя!» — написала исполнительница 13 августа.

Отметим, что в этот день Клава Кока должна была выступить в Яровом Алтайского края, но променяла шоу на отдых в Калифорнии. В своём Telegram-канале певица отметила, что сняла в Америке клип и уже соскучилась по концертам.