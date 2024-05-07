Лоси вышли на территорию барнаульского санатория

Один из них, по словам очевидцев, ранен

07 мая 2024, 10:31, ИА Амител

Лоси на территории санатория / Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Лоси вышли из леса на территорию барнаульского санатория. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Животных заметили на территориях Барнаульского санатория, ЖК "Змеиногорский" и ЖК "Парковый".

По словам очевидцев, лоси были очень сильно напуганы, а один из них заработал рану, когда перепрыгивал через забор.

Горожан призывают быть аккуратными, чтобы случайно не наткнуться на диких животных.