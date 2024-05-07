Лоси вышли на территорию барнаульского санатория
Один из них, по словам очевидцев, ранен
07 мая 2024, 10:31, ИА Амител
Лоси на территории санатория / Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Лоси вышли из леса на территорию барнаульского санатория. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Животных заметили на территориях Барнаульского санатория, ЖК "Змеиногорский" и ЖК "Парковый".
По словам очевидцев, лоси были очень сильно напуганы, а один из них заработал рану, когда перепрыгивал через забор.
Горожан призывают быть аккуратными, чтобы случайно не наткнуться на диких животных.
10:40:47 07-05-2024
Жаль лося!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10:52:31 07-05-2024
Встречался как-то с лосем, лосихой и лосенком. Чуть в штаны не наделал. Подошли к реке попить за Расказихой. Хорошо между нами речка была, и они не увидели во мне опасность. Вокруг ни одного дерева, чтоб залесть и спрятаться от лося. Хорошо, что всё обошлось.
11:34:44 07-05-2024
Гость (10:52:31 07-05-2024) Встречался как-то с лосем, лосихой и лосенком. Чуть в штаны ... Тебе надо было по речке вниз по течению сплавляться. В другой раз простимулирую...
11:09:09 07-05-2024
Они бы не напали. Это не медведи.
Лось вчера да, на моих глазах прибежал к многоэтажке. Молодой без рогов. Потом вернулся за угол, не видно стало. Страшный грохот. Лося нет, забор из профлиста помятый. Часть листа отогнулась и ранила лося. Кровь, шерсть остались.
15:16:17 07-05-2024
Гость (11:09:09 07-05-2024) Они бы не напали. Это не медведи.Лось вчера да, на моих ... Понастроили многоэтажек, лосям жить негде.
18:44:36 07-05-2024
Пельмени из лосей вкусные.