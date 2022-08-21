В Алтайском крае за сутки выявили 329 случаев коронавируса
Летальных исходов не зафиксировали
21 августа 2022, 18:30, Никита Черников
Алтайском крае за сутки выявили 329 случаев коронавируса, 24 человека госпитализированы, свидетельствуют оперативные данные сайта «Стопкоронавирус.рф».
Выздоровели в регионе ещё 198 пациентов. Летальных исходов за прошедший день не зарегистрировали.
Ранее в Алтайском крае в связи с ростом заболеваемости коронавирусом рекомендовали вернуться к ношению масок.
В Роспотребнадзоре советуют использовать эти средства защиты в местах массового скопления людей, при посещении учреждений социального обслуживания и медорганизаций, а также на работе, учёбе, транспорте и в общественных местах.
Комментарии
Новости партнеров