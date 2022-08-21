В Алтайском крае за сутки выявили 329 случаев коронавируса

Алтайском крае за сутки выявили 329 случаев коронавируса, 24 человека госпитализированы, свидетельствуют оперативные данные сайта «Стопкоронавирус.рф».

Выздоровели в регионе ещё 198 пациентов. Летальных исходов за прошедший день не зарегистрировали.

Новости

Здоровье Попов рассказал, чем хороша назальная вакцина от COVID-19 и ждать ли её на Алтае

Ранее в Алтайском крае в связи с ростом заболеваемости коронавирусом рекомендовали вернуться к ношению масок.

В Роспотребнадзоре советуют использовать эти средства защиты в местах массового скопления людей, при посещении учреждений социального обслуживания и медорганизаций, а также на работе, учёбе, транспорте и в общественных местах.