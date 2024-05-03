Мясника, работающего возле дороги, заметили в Барнауле
Мужчина рубил мясо прямо возле магазина
03 мая 2024, 11:30, ИА Амител
Мужчина рубит мясо на улице / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Барнаула заметили мясника, вероятно, нарушающего санитарные правила во время работы. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Автор сообщения опубликовал ролик, на котором видно, что, предположительно, сотрудник одного из магазинов рубит мясо прямо возле дороги, разложив его на куске картона.
В комментариях под постом пользователи отметили, что не нужно делать поспешных выводов, потому что неизвестно, какая ситуация вынудила человека разделывать мясо таким образом.
11:42:05 03-05-2024
Мясник с большой дороги в городе
11:49:33 03-05-2024
В смысле не спешите осуждать? или это "неприкасаемые", тронешь - уб.....?!)))))))
11:54:48 03-05-2024
Неизвестно чье мясо рубит? Неужели???
12:06:23 03-05-2024
Может он чисто для себя рубил. Не для продажи
12:08:25 03-05-2024
"МЯСНИК" вернулся.
12:16:24 03-05-2024
У нас 99 процентов безголовых горожан нужно привлекать к ответственности, а также продуктовые магазины за то что тележки с продуктами вывозятся за пределы магазина. За это предусмотрены штрафы, но никто из контролирующих органов не шевелится. Ведь тележки загрязняются за пределами магазинов. Там и отходы жизнедеятельности животных и плевки и человеческие экскременты зачастую на колесах тележки. А потом это все без санобработки возвращается в магазин и летит на прилавки.
12:23:03 03-05-2024
Гость (12:16:24 03-05-2024) У нас 99 процентов безголовых горожан нужно привлекать к отв... Ну точно, и народ в магаз стерильный заходит.
12:49:07 03-05-2024
Гость (12:16:24 03-05-2024) У нас 99 процентов безголовых горожан нужно привлекать к отв... Нужно убрать тележки, как пережиток капитализма. Сетка-авоська - это наше всё.
14:44:29 03-05-2024
Гость (12:16:24 03-05-2024) У нас 99 процентов безголовых горожан нужно привлекать к отв... Ты в бахилах в магазин заходишь?Че несешь то?Лишь бы сказать типа умное.Дурачина.