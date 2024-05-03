Мясника, работающего возле дороги, заметили в Барнауле

Мужчина рубил мясо прямо возле магазина

03 мая 2024, 11:30, ИА Амител

Мужчина рубит мясо на улице / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула заметили мясника, вероятно, нарушающего санитарные правила во время работы. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автор сообщения опубликовал ролик, на котором видно, что, предположительно, сотрудник одного из магазинов рубит мясо прямо возле дороги, разложив его на куске картона.

В комментариях под постом пользователи отметили, что не нужно делать поспешных выводов, потому что неизвестно, какая ситуация вынудила человека разделывать мясо таким образом.