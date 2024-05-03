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Мясника, работающего возле дороги, заметили в Барнауле

Мужчина рубил мясо прямо возле магазина

03 мая 2024, 11:30, ИА Амител

Мужчина рубит мясо на улице / Фото: "Инцидент Барнаул"
Мужчина рубит мясо на улице / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула заметили мясника, вероятно, нарушающего санитарные правила во время работы. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автор сообщения опубликовал ролик, на котором видно, что, предположительно, сотрудник одного из магазинов рубит мясо прямо возле дороги, разложив его на куске картона.

В комментариях под постом пользователи отметили, что не нужно делать поспешных выводов, потому что неизвестно, какая ситуация вынудила человека разделывать мясо таким образом.

Барнаул

Комментарии 9

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Гость

11:42:05 03-05-2024

Мясник с большой дороги в городе

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МатьВаша

11:49:33 03-05-2024

В смысле не спешите осуждать? или это "неприкасаемые", тронешь - уб.....?!)))))))

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Эфиоп

11:54:48 03-05-2024

Неизвестно чье мясо рубит? Неужели???

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Гость

12:06:23 03-05-2024

Может он чисто для себя рубил. Не для продажи

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гость

12:08:25 03-05-2024

"МЯСНИК" вернулся.

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Гость

12:16:24 03-05-2024

У нас 99 процентов безголовых горожан нужно привлекать к ответственности, а также продуктовые магазины за то что тележки с продуктами вывозятся за пределы магазина. За это предусмотрены штрафы, но никто из контролирующих органов не шевелится. Ведь тележки загрязняются за пределами магазинов. Там и отходы жизнедеятельности животных и плевки и человеческие экскременты зачастую на колесах тележки. А потом это все без санобработки возвращается в магазин и летит на прилавки.

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Гость

12:23:03 03-05-2024

Гость (12:16:24 03-05-2024) У нас 99 процентов безголовых горожан нужно привлекать к отв... Ну точно, и народ в магаз стерильный заходит.

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Гость

12:49:07 03-05-2024

Гость (12:16:24 03-05-2024) У нас 99 процентов безголовых горожан нужно привлекать к отв... Нужно убрать тележки, как пережиток капитализма. Сетка-авоська - это наше всё.

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Эрг Ноор

14:44:29 03-05-2024

Гость (12:16:24 03-05-2024) У нас 99 процентов безголовых горожан нужно привлекать к отв... Ты в бахилах в магазин заходишь?Че несешь то?Лишь бы сказать типа умное.Дурачина.

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