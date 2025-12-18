Почти 30 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Алтайском крае за неделю

В регионе полностью закрыты 43 школы и 7 детских садов

18 декабря 2025, 15:43, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В Алтайском крае по-прежнему растет заболеваемость ОРВИ, также регистрируется так называемый гонконгский грипп A(H3N2), сообщает региональный Роспотребнадзор.

За период с 8 по 14 декабря эпидемиологи насчитали 29,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ – на 17,7% больше, чем за предыдущую неделю.

«Отмечается циркуляция вирусов гриппа A(H3N2), а также циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, риносинцитиальные вирусы)», – пишет пресс-служба ведомства.

Также в регионе полностью закрыты 43 школы, на карантине частично находятся 693 класса в 138 школах. Полностью закрылись 7 детских садов, частично – 176 групп в 108 дошкольных учреждениях.

На неделе губернатор Виктор Томенко сообщал, что на карантине в крае оказались 38 тыс. детей, а скорые выполняют по 2300 вызовов в сутки. В связи с этим глава призвал жителей беречь себя и отказаться пока от посещения массовых мероприятий.