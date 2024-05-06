На дорогах Алтайского края за четыре дня пострадало 36 человек
Еще один человек погиб
06 мая 2024, 11:01, ИА Амител
Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае с 2 по 5 мая зарегистрировали 26 ДТП, сообщили в ГИБДД.
В результате этих аварий 1 человек погиб и 36 пострадали, в том числе 10 детей.
Основными причинами ДТП называют несоответствие скорости условиям, нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и пассажирами, а также несоблюдение очередности проезда.
Также за этот период зафиксировали 3106 нарушений ПДД. 85 водителей при этом были пьяны, а 13 из них сели за руль в таком виде повторно.
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