Ждать ли снижения цен на квартиры в Барнауле и как материнский капитал усложняет сделки

Стоимость вторичного жилья в Барнауле снизилась на 10% по сравнению с мартом 2022 года. А вот застройщики цены пока держат. При этом всё больше барнаульцев предпочитают инвестировать деньги в новостройки Новосибирска и Москвы — там более интересные предложения, объясняют риелторы. В Барнауле же многие покупатели отказываются приобретать «бетонные стены» и готовы переплатить, лишь бы купить квартиру с ремонтом. Специалисты уверяют, что сейчас самое время решаться на смену жилья: продать получится быстро и по «рабочей цене». Но при этом жалуются, что из-за «материнского капитала» и органов опеки сделки затягиваются больше чем на месяц. Подробности в материале amic.ru.

Люди снова стали планировать

После «майской тишины» рынок недвижимости в Барнауле начал оживать. Количество сделок в июле по сравнению с июнем выросло на 15%, сообщил amic.ru генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин. Главная причина — ипотека стала вновь доступной для населения: Центробанк снизил ставку с 20% (была весной 2022 года) до 8%. Банки же пошли ещё дальше и кое-где «Семейную ипотеку» можно взять под 5,5%.

«Май был критической точкой, когда всё остановилось и замерло. Сейчас рынок оживает. В полную силу ещё не ожил, но активности больше. Действия Центробанка, который сначала поднял ставку до 20%, а потом опустил до 8%, дали свои плоды. И сейчас увеличилось количество обращений. Только в июле примерно на 15% выросло количество сделок по сравнению к июню», — сообщил Дворядкин.

Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина считает, что кроме падения ставки Центробанка сыграл роль и человеческий фактор: люди привыкли к новым условиям и начали планировать жизнь дальше.

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По словам руководителя агентства «Большие планы» Оксаны Клипенштейн, рынок стал оживать в июне. Причём в тот момент люди рассчитывались наличными деньгами: «Тогда на рынок вышло много капитала, мы опять увидели наличные сделки. Люди выводили свои депозиты, подстраховываясь из-за ситуации в стране».

При этом эксперты отмечают, что покупателю сейчас более интересен вторичный рынок.

«Первичный не набрал пока те темпы, которые были в начале года. Надеемся, что в августе и „первичка“ покажет хороший рост, потому что государство вмешалось и сделало ставки по господдержке на уровне 7%. Банки понизили ещё. Осторожный рост уже пошёл, но мы ждали большего», — говорит Дворядкин.

Ценопада не будет

По сравнению с мартом цены на «вторичку» снизились на 7-10%. Если поторговаться с продавцом, то можно получить скидку и в 15%. Но большего снижения ждать не стоит, уверены специалисты.

«Сейчас тренда на падение цен нет. Происходит, скорее, коррекция: в марте стоимость квартир серьёзно подскочила — на 10, 20, а на некоторые лоты даже до 30%, в июне-июле скорректировалась на 7-10%. И сейчас люди готовы покупать по такой цене. К тому же ставку снизили, ипотека стала вновь доступной. Учтите и то, что цены выросли вообще на всё в стране. На этом фоне стоимость жилья сейчас вполне рабочая. И на него есть спрос. Если вы сейчас хотите продавать квартиру, то вы её продадите по вполне рабочей цене. Причём продадите быстро. Буквально за день», — объясняет Дворядкин.

А вот на новостройки цены не снижаются. Застройщики их пока держат. Некоторые объявляют акции — субсидируют ставки, дарят парковки или кладовки-гардеробные в подарок, но этого не достаточно, чтобы привлечь покупателя, говорят специалисты.

«Между продавцом и покупателем происходит диалог. Если с застройщиком поторговаться нельзя, то на вторичном рынке поторговаться можно. Поэтому сейчас люди идут туда охотнее», — объясняет Марина Ракина.

Она отмечает, что порой складываются парадоксальные ситуации: квартира с ремонтом в недавно сданном доме может стоить гораздо дешевле, чем квартира на котловане на соседней стройке. Дмитрий Дворядкин приводит в пример, когда в одном доме одинаковые квартиры могут стоить по-разному: инвестор идёт на снижение цены, а застройщик — нет.

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С другой стороны, отмечает Дмитрий Дворядкин, ипотека на новостройку всё ещё остаётся ниже, чем на «вторичку». Поэтому перед покупкой следует тщательно всё взвесить, чтобы взять самый выгодный вариант:

«„Вторичка“ сейчас более доступна, чем „первичка“. Но имейте в виду, что тут действуют разные инструменты. Например, по переуступке в новостройке можно купить квартиру на 400-500 тысяч дешевле, чем от застройщика в этом же доме. Но при этом ипотека на „первичку“ будет дешевле. На „вторичку“ ипотека в целом сейчас в районе 10%, а по новостройкам — 6-6,5%. „Семейная ипотека“ может где-то быть даже от 5%. То есть надо считать каждый конкретный случай», — говорит Дворядкин.

Переплачу, но с ремонтом

Оксана Клипенштейн указывает, что всё больше покупателей отказываются приобретать квартиру с черновой отделкой. Готовы переплачивать, причём серьёзно, лишь бы не связываться с ремонтом.

«Очень плохо идут на рынке инвестиционные квартиры без ремонта. Никто не хочет связываться с ремонтом. Снижаем цены уже до минимума, но покупателей нет. А вот на проекты под ключ есть большой спрос. Недавно предложила клиентам сделать ремонт в такой квартире. По моим подсчётам, „двушку“ 40 кв. м без ремонта, которая сейчас стоит 3,6 млн рублей, после ремонта, который обойдётся клиентам в 350 тысяч рублей, мы сможем выставить за 4,3 млн. И её возьмут», — уверена Оксана Клипенштейн.

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Это подтверждает и Марина Ракина: «Вырос спрос на квартиры с ремонтом. Люди готовы за это платить, потому что никто не знает, что будет через год: на сколько подорожает сантехника и прочее. Но это не вопрос первичных инвестиций на котловане», — отмечает она.

По словам Дворядкина, высокий спрос на квартиры в домах, которые были построены 5-10 лет назад. Такое жильё продавалось даже в самые тяжёлые периоды «застоя» на рынке.

В целом, говорит Марина Ракина, покупатель сейчас выбирает то жильё, на которое у него хватает денег: «Сейчас рынок регулирует аннуитетный платёж. Приходит человек и говорит: „Вот я готов платить 30 тысяч рублей в месяц. Какую квартиру я на это могу взять?“ И мы подбираем».

Зарабатывать не в Барнауле

Ещё один тренд этого лета: инвесторы из Барнаула уходят в другие регионы — там больше возможностей, рассказывает Оксана Клипенштейн.

«Заработать в Барнауле невозможно — слишком высокие цены. Да и застройщиков мало, новых проектов очень мало. А в Москве, например, субсидированная ставка составляет всего 0,1%. В итоге получается, что ежемесячный платёж составит те же 30-40 тысяч в месяц, какие будет платить покупатель в Барнауле», — объясняет эксперт.

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Дмитрий Дворядкин говорит, что много интересных предложений сейчас есть в Новосибирске. И мол, там у застройщиков более гибкий подход.

«Новосибирск сейчас активничает на нашем рынке. И по городу реклама новосибирских новостроек идёт, и риелторов чуть ли не каждый день возят из Барнаула в Новосибирск. Там много интересных предложений: конкуренция выше. У нас рыночных застройщиков очень мало. Наши застройщики — в первую очередь строители, а в Новосибирске — предприниматели. А это большая разница. Нашим важно, чтобы стройка не останавливалась, а новосибирцам — чтобы шли продажи», — говорит Дворядкин.

Сложности материнского капитала

Риелторы рассчитывают, что в августе рынок недвижимости станет ещё более активен. Во-первых, сыграет роль обычный сезонный рост: выпускники поступили, им надо где-то жить, и родители будут искать квартиры, говорит Марина Ракина.

«Очень ждём студентов. Уже видим большое оживление, появились запросы на малогабаритное жильё», — отмечает и Оксана Клипенштейн.

Последняя неделя июля была очень активная — покупатель пошёл, подтверждает и Дворядкин. По его словам, кроме потока студентов, сейчас наступает период завершения сложных отложенных сделок с апреля-марта. Это те, что связаны с продажей квартир по материнскому капиталу.

«Маткапитал делает своё дело — „пилит“ недвижимость на доли, и чем больше долей, тем больше проблем. На каждом этапе требуется согласование опеки. Просто продать-купить квартиру становится сложно. Сроки затягиваются. Например, семья начала продажу в начале лета и только к осени все документы могут оформить. Опека в Барнауле работает чрезвычайно медленно. Если раньше на проверку уходило всего 10 дней, то сейчас — 30 дней. Там „исключительно ручной труд“ и не хватает людей. И у тех то отпуск, то больничный, то ещё что-то», — говорит Дворядкин.

Спрос на центр из-за ремонта моста

По мнению Оксаны Клипенштейн, этой осенью следует ожидать увеличения спроса на жильё в центре Барнаула. Из-за ремонта путепровода на Новом рынке часть города за мостом будет менее востребована. Люди не хотят стоять в пробках. Особенно если это касается студентов и тех, кто работает с раннего утра.

Какой-то спрос будет, но больших изменений из-за ремонта моста на рынке недвижимости не произойдёт, считает Марина Ракина.

«Кардинально на ситуацию с продажами ремонт моста на Новом рынке не повлиял. Есть отдельные ситуации, когда человек работает в центре города с раннего утра и чтобы уйти от пробок, продаёт свою квартиру, пытаясь купить в центре. Но речь идёт о тех людях, которые в принципе уже давно рассматривали возможность переезда и не привязаны к школе, детскому саду. И им не придётся менять образ жизни. То есть это адресная ситуация», — говорит она.