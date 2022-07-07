Алтайский струг «Ермак» грозят разобрать на дрова из-за простоя в пандемию

Барнаулец Сергей Рождественский, владелец русского струга «Атаман Ермак — князь Сибирский», обратился к землякам за помощью в спасении судна, пишет «КП-Барнаул».

Напомним, струг торжественно освятили в 2014 году в речном порту Барнаула. Фигуру Ермака на корме сделал скульптор по дереву Сергей Мозговой, а иконостас — скульптор Юрий Безденежных. Одну из икон — Николай Чудотворец с парусником и мысом Горн — владельцу струга подарил знаменитый путешественник Фёдор Конюхов. За несколько лет корабль прошёл по Оби, Чарышу, Иртышу, Волге и Дону.

С ноября 2019 года судно стоит в Новосибирском порту. После двух лет простоя в период пандемии корабль требует капитального ремонта.

По словам Сергея, в порту пригрозили, что если он не оплатит 300 тысяч рублей, струг могут разобрать.

«Но прежде чем его забрать, нужно привести его в божеский вид. Цена вопроса ремонта вместе с арендой немалая — около миллиона рублей», — отметил барнаулец.

Кстати, в 2018 году сообщали, что струг выставили на продажу за 3,9 млн рублей.