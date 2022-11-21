Алтайское предприятие дошло до Верховного суда по делу о бомбоубежище

Авиапредприятие «Алтай» направило в Верховный суд РФ кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций с требованием признать право собственности компании на противорадиационное укрытие в аэропорту Барнаула. Как сообщает «Интерфакс», компания хочет вернуть право собственности на бомбоубежище, которое передали властям.

Напомним, что марте арбитражный суд удовлетворил иск Росимущества о передаче противорадиационного укрытия в собственность РФ. По данным на 2016 год, кадастровая стоимость объекта равна 12 млн рублей. Авиапредприятие подало встречный иск, однако ему в этом отказали.

Новости

Политика У владельца барнаульского аэропорта отсудили бомбоубежище в пользу властей

Новое заявление пока не принято к производству — дата рассмотрения станет известна позднее.