Барнаульский ресторан Velvet вскоре может возобновить работу в другом формате

Собственник элитного ресторана Velvet намерен сдать помещения в аренду профильным бизнесменам, которые могут переделать формат и открыть новое заведение общепита, сообщает «Толк».

Напомним, ресторан Velvet на проспекте Ленина, проработавший 17 лет, закрыли 1 июня. Владелец заведения Лев Кривоносов заявил, что ему «больше неинтересно реализовывать себя в ресторанной деятельности».

Как отмечает издание, Кривоносов не будет возражать, если арендаторы не поменяют концепцию ресторана и продолжат работать под тем же брендом, впрочем, они могут и полностью переделать формат.

«Частично внутри сохранился тот же интерьер: стены, потолок, пол. Также остается оборудование для приготовления еды и техника, включая холодильные камеры на складе», — рассказал риэлтор.

Общая площадь помещений — 538 кв. метров. В ресторанный комплекс входит три уровня: цокольный, первый и второй. Ежемесячная стоимость аренды — 500 тыс. рублей.