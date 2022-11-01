«Есть настрой и готовность»: Томенко оценил нового главу компании «Газпром газораспределение Барнаул»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл рабочую встречу с заместителем гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Сергеем Табачуком, сообщает правительство региона.

На встрече губернатору представили нового руководителя компании «Газпром газораспределение Барнаул» — Евгения Григоренко, который ранее работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Напомним, прежний руководитель Роман Правдин покинул пост 31 октября, предположительно, из-за «провальных показателей догазификации».

Табачук подчеркнул, что догазификация — это амбициозная задача, но в Алтайском крае её масштаб особенно ощутим.

«Есть понимание, что реализации догазификации в регионе нужно придать дополнительный импульс. Убеждён, что Евгений Владимирович, как человек с большим опытом работы в газовой сфере, справится с поставленными задачами, а „Газпром межрегионгаз“ со своей стороны будет этому содействовать», — указал Табачук.

Фото: altairegion22.ru

Томенко добавил, что в 2022 году в Алтайском крае провели огромный объём работы, чтобы создать возможности для газификации в каждом конкретном населённом пункте.

«Мы продолжим работать в 2023 году, чтобы достичь целей, пусть и с небольшой сдвижкой по срокам. Евгений Владимирович человек опытный, у него есть настрой и готовность к работе. Мы будем, как и прежде, оказывать всестороннее содействие, для того чтобы в Алтайском крае задачи по догазификации успешно решались», — указал глава региона.

Ранее в Барнауле назначили председателя комитета по энергоресурсам и газификации города.