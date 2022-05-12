Католики могут начать разбирать костел в центре Барнаула уже этим летом

Представители местной религиозной организации «Приход Христа Царя Вселенной Римско-католической церкви Барнаула» ждут завершения экспертизы по проекту реконструкции костёла на проспекте Ленина, 44. Как рассказал настоятель церкви отец Богдан (Каленцки), если процедура пройдёт без замечаний, то им предстоит получить разрешение на проведение работ и начать готовить площадку — стены придётся сначала разобрать, а после возвести заново.

Напомним, что о разработке проектно-сметной документации по реконструкции здания костёла стало известно ещё в прошлом августе. Проектом занималась архитектурная мастерская Александра Деринга «Классика». Тогда же говорилось о том, что подрядчиком на объекте станет компания «Стройпоток». Замдиректора фирмы Алексей Самохин говорил, что работы могут занять пять лет. По его словам, стены придётся разбирать и фактически возводить заново.

«Дай Бог, через месяц будем иметь на руках проект, экспертизу, и будем просить о разрешении на стройку, начнём ограждать территорию для проведения наружных работ», — заявил «Банкфаксу» отец Богдан.

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