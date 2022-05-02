На нескольких улицах в центре Барнаула нанесли дорожную разметку
Дорожники продолжают работы по нанесению разметки на улицах города
2 мая 2022, 22:25, Илья Звягинцев
Дорожники нанесли разметку на площади Победы, улице Партизанской от проспекта Ленина до ул. Промышленной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Продолжаются работы по нанесению разметки на пешеходных переходах:
— по проспекту Ленина, в районе пересечения с улицей Молодёжной;
— по проспекту Красноармейскому, в районе пересечений с проспектом Строителей и улицами Молодёжной, Крупской, Мерзликина.
Ранее сообщалось, что новые дорожные знаки устанавливают в центре города в рамках подготовки к реконструкции моста у Нового рынка. Знаки будут указывать на выделенные полосы для общественного транспорта, а также предупреждать о запрете на парковку.
Комментарии
Новости партнеров