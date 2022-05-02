На нескольких улицах в центре Барнаула нанесли дорожную разметку

Дорожники нанесли разметку на площади Победы, улице Партизанской от проспекта Ленина до ул. Промышленной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Продолжаются работы по нанесению разметки на пешеходных переходах:

— по проспекту Ленина, в районе пересечения с улицей Молодёжной;

— по проспекту Красноармейскому, в районе пересечений с проспектом Строителей и улицами Молодёжной, Крупской, Мерзликина.

Ранее сообщалось, что новые дорожные знаки устанавливают в центре города в рамках подготовки к реконструкции моста у Нового рынка. Знаки будут указывать на выделенные полосы для общественного транспорта, а также предупреждать о запрете на парковку.