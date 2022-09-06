Путин: в России продлят программу дальневосточной ипотеки
Глава Приморского края также попросил увеличить возраст использования инструмента до 40 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что программу дальневосточной ипотеки продлят. Как сообщает «Интерфакс», об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
В ходе рабочих переговоров глава региона обратился к президенту с просьбой увеличить до 40 лет возраст людей, которые могут использовать инструмент. Путин в ответ заметил, что и срок действия программы продлят.
Напомним, что программа льготной ипотеки для регионов Дальнего Востока проводится с декабря 2019 года. По ней молодые семьи могут получить средства для покупки жилья или постройки дома на «Дальневосточном гектаре» под 2% годовых.