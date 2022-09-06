Путин: в России продлят программу дальневосточной ипотеки

Президент России Владимир Путин заявил, что программу дальневосточной ипотеки продлят. Как сообщает «Интерфакс», об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В ходе рабочих переговоров глава региона обратился к президенту с просьбой увеличить до 40 лет возраст людей, которые могут использовать инструмент. Путин в ответ заметил, что и срок действия программы продлят.

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Напомним, что программа льготной ипотеки для регионов Дальнего Востока проводится с декабря 2019 года. По ней молодые семьи могут получить средства для покупки жилья или постройки дома на «Дальневосточном гектаре» под 2% годовых.