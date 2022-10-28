Ситуация будет ухудшаться: пробки в 8 баллов сковали Барнаул вечером 28 октября
Затруднения наблюдаются на проспекте Строителей, Павловском тракте, Власихинской, Кутузова и шоссе Ленточный бор
Восьмибалльные пробки образовались в Барнауле вечером 28 октября. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:00 ситуация может стать еще хуже и заторы на дорогах достигнут 9 баллов.
Затруднения наблюдаются на проспекте Строителей, Павловском тракте, Власихинской, Кутузова и шоссе Ленточный бор. Также водители стоят на проспекте Калинина и улице Цеховой. Заторы образовались на проспекте Ленина, Красноармейском и улице Челюскинцев.
Напомним, что как ранее предсказывал генеральный директор ООО «Страховой аварком» Владимир Паршуков, краевая столица может зимой может столкнуться с огромным количеством пробок, если дорожные службы не будут быстро и хорошо чистить дороги, а водители не начнут уважать друг друга.