Стало известно, как будет работать общественный транспорт после салюта в День России в Барнауле
Жители и гости города смогут добраться до дома на автобусах
10 июня 2022, 11:49, Илья Звягинцев
Стало известно, как будет работать общественный транспорт после салюта в День России в Барнауле. Информацию об этом опубликовала пресс-служба мэрии.
Уехать домой можно будет с площади Баварина, ЛДП «Спартак-2» и площади Свободы.
От площади Баварина по своим маршрутам поедут автобусы: № 6, 20, 24, 27, 35, 47, 53, 144.
Со «Спартака-2» пассажиры смогут уехать на маршрутах № 17, 55, 57, 60.
От площади Свободы отправятся трамваи по маршрутам № 5 и № 7.
О том, где посмотреть салют в День России в Барнауле, — читайте в нашем материале.
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