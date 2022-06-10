Стало известно, как будет работать общественный транспорт после салюта в День России в Барнауле. Информацию об этом опубликовала пресс-служба мэрии.

Уехать домой можно будет с площади Баварина, ЛДП «Спартак-2» и площади Свободы.

От площади Баварина по своим маршрутам поедут автобусы: № 6, 20, 24, 27, 35, 47, 53, 144.

Со «Спартака-2» пассажиры смогут уехать на маршрутах № 17, 55, 57, 60.

От площади Свободы отправятся трамваи по маршрутам № 5 и № 7.

О том, где посмотреть салют в День России в Барнауле, — читайте в нашем материале.