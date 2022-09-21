Такой день. Частичная мобилизация в Алтайском крае и падение дельтаплана

О главных событиях региона за 21 сентября

21 сентября 2022, 23:32

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в России частичной мобилизации. На военную службу в первую очередь призовут тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или важную для фронта специальность.

Шойгу рассказал, сколько человек призовут в рамках частичной мобилизации в России

Шойгу рассказал, сколько человек призовут в рамках частичной мобилизации в России

Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.

Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?

Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?

В соответствии с указом президента России «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» губернатор Алтайского края Виктор Томенко 22 сентября проведёт заседание краевой призывной комиссии.

Томенко проведет заседание призывной комиссии Алтайского края 22 сентября

Томенко проведет заседание призывной комиссии Алтайского края 22 сентября

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека») по факту падения дельтаплана вблизи посёлка Рассвет Хабарского района Алтайского края 21 сентября. В результате происшествия погибли двое мужчин — 34 и 50 лет.

Уголовное дело возбуждено из-за гибели двух человек при падении дельтаплана в Алтайском крае

Уголовное дело возбуждено из-за гибели двух человек при падении дельтаплана в Алтайском крае

Комментарии
    Новости партнеров