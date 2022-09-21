Уголовное дело возбуждено из-за гибели двух человек при падении дельтоплана в Алтайском крае

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека») по факту падения дельтаплана вблизи поселка Рассвет Хабарского района Алтайского края 21 сентября. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, в результате происшествия погибли двое мужчин 34 и 50 лет.

По информации следователей, мужчины выполняли прогулочный полет. Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.