Такой день. Мощная магнитная буря и потасовка в барнаульском автобусе

В Алтайском крае 30 сентября началась затяжная магнитная буря.

Возмущения интенсивностью уровня G1 продлятся до четвёртого числа, а только к 5 октября магнитосфера Земли начнёт успокаиваться.

Следующая волна солнечной активности ожидается только 20-21 октября.

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Политика Виктор Томенко рассказал, как Алтайский край будет развивать сотрудничество с новыми регионами России

В Барнауле в автобусе 35-го маршрута произошёл конфликт между водителем и пассажиром.

Конфликт начался с того, что пассажир поставил на сиденье бутылку пива, а кондуктор попросил убрать его. В ответ на эту просьбу мужчина заявил, что это не его бутылка.

Кондуктор продолжал настаивать на своём, а водитель несколько раз попросил мужчину выйти, но тот требовал довезти его и заявил, что выйдет на следующей остановке.

Закончилась перебранка тем, что водитель не стал терпеть оскорбления и бросился на мужчину.

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Общество Пожарный из Алтайского края стал лучшим в России

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как Алтайский край будет выстраивать отношения с новыми регионами, вошедшими в состав России.

Он отметил, что Алтайский край продолжит развивать торговые, культурные и гуманитарные связи с новыми регионами, а также добавил, что сейчас регион помогает Славяносербскому району ЛНР в восстановлении инфраструктуры.

По словам главы региона, к Славяносербскому району относятся как к одному из муниципалитетов края.