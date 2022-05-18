Такой день. Новая набережная Оби в Барнауле и массовое ДТП на трассе в Алтайском крае

18 мая рабочие приступили к работам на участке от уже имеющейся набережной до территории Речного вокзала. Пока фирма «СК Город» только снимает старый асфальт и проводит разбивку площадки. Но чтобы горожане наглядно увидели то, во что должны вылиться эти работы, редакция amic.ru попросила у барнаульской мэрии эскизы будущей набережной.

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Новости Барнаула Какой будет новая набережная Оби в Барнауле. В мэрии показали эскизы проекта

По данным алтайского Гидрометцентра, 19 и 20 мая в регионе ожидается усиление ветра до 15 м/с, с порывами до 17-22 м/с. Как сообщает пресс-центр регионального МЧС, в условиях сохраняемой пожароопасности наивысшего, 5 класса, любое возгорание будет способствовать быстрому распространению и развитию пожара.

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Общество Ветер, жара и грозы. В алтайском МЧС напомнили о «пожароопасной» погоде 19 и 20 мая

В Алтайском крае 18 мая на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе произошло массовое ДТП, в результате которого погиб человек. Ещё четверо пострадали.

Как рассказали в региональной ГИБДД, водитель Nissan Primera во время движения принял меры экстренного торможения, чтобы не допустить аварии, и выскочил на «встречку», где столкнулся с Toyota Ace и Honda Accord.