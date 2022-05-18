Появятся лежаки и скамейки. Благоустройство набережной Речного вокзала начали в Барнауле в рамках нацпроекта

В Барнауле начались работы по благоустройству набережной Речного вокзала. Эту территорию в 2021 году выбрали барнаульцы во время интернет-голосования для благоустройства в текущем году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула».

Сейчас рабочие подрядной организации ООО «СК Город» проводят разбивку участка и демонтируют старое асфальтовое покрытие. В рамках контракта на набережной обустроят удобные пешеходные дорожки, отремонтируют и благоустроят подпорную стенку.

Благоустройство набережной в Барнауле / Фото: barnaul.org

Кроме того, на набережной установят скамейки, а для любителей позагорать появятся лежаки. Для любителей вечерних прогулок проведут линии наружного освещения. А чтобы граждане не мусорили, установят урны.

На северном входе и на южной границе участка установят три велопарковки.

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Проведут и озеленение территории. Так, осенью тут запланировано высадить порядка 20 деревьев. В основном таких, которые почти не вызывают аллергию, — яблони, клёны, липы.

В целом на благоустройство набережной Речного вокзала в Барнауле предусмотрено более 15 млн рублей.

Благоустройство набережной в Барнауле / Фото: barnaul.org

Напомним, по решению барнаульцев в 2022 году работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» проводят, кроме набережной, ещё и в парке «Юбилейный». На обе территории выделено почти 100 млн рублей. Работы и на набережной, и в парке выполняет подрядная организация ООО «СК Город» — именно она выиграла контракт.

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13 мая стало известно, что начались работы по благоустройству и в парке «Юбилейный». Рабочие сносят поросль и аварийные деревья в районе входа в парк на пересечении улиц Гущина и Малахова. Также они ремонтируют входную арку.

Но так как благоустройство парка «Юбилейный» — задача сложная, то её разбили на четыре этапа. Первый реализуют этим летом: уложат новый асфальт на центральной аллее парка, а также аллее, ведущей от пруда к улице Гущина. Также в парке проведут освещение, установят скамейки и урны. Следить за порядком будут с помощью 13 камер видеонаблюдения.

Благоустройство набережной в Барнауле / Фото: barnaul.org

Напомним, сейчас жители краевой столицы могут выбрать общественные территории города, которые приведут в порядок в рамках нацпроекта в 2023 году. Всероссийское голосование за выбор объектов продлится до 30 мая. Барнаульцы выбирают одну из 37 общественных территорий. Также в эти дни можно проголосовать за понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства парка «Юбилейный».

Как принять участие в голосовании?

на странице za.gorodsreda.ru — посредством авторизации через портал «Госуслуги»;

с помощью волонтёров — по подтверждённому номеру телефона;

на официальном сайте Барнаула — через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, мое будущее».



