В Барнауле на выходных отключат светофор на проспекте Комсомольском
Объект будут ремонтировать
21 октября 2022, 15:00, Никита Черников
В Барнауле на выходных, с 22 по 23 октября, отключат светофор на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сизова, сообщили в мэрии.
Временное ограничение связано с плановым ремонтом светофорного объекта.
Ранее стало известно, что городские власти проверят светофор на проблемном перекрёстке Попова — Трактовая.
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