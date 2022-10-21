В Барнауле на выходных отключат светофор на проспекте Комсомольском

В Барнауле на выходных, с 22 по 23 октября, отключат светофор на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сизова, сообщили в мэрии.

Временное ограничение связано с плановым ремонтом светофорного объекта.

Ранее стало известно, что городские власти проверят светофор на проблемном перекрёстке Попова — Трактовая.