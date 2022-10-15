В Барнауле вдоль здания АГУ появились новые тротуар и газон

В Барнауле на улице Димитрова, неподалёку от корпуса АлтГУ, появился новый тротуар и газон. Как сообщает пресс-центр мэрии, раньше там находилась подпорная стенка, однако из-за неудовлетворительного технического состояния её решили демонтировать.

Сейчас на участке проложили тротуар. Кроме того, в рамках дорожно-благоустроительных работ подрядчик ООО «Виарум» выполнил устройство откоса, который покрыли рулонным газоном.