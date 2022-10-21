В рубцовском троллейбусе заметили мужчину, одетого в женскую одежду

В рубцовском троллейбусе заметили мужчину, переодетого в женскую одежду. Об этом рассказала автор сообщества «Блогерша Рубцовск».

Мужчина оделся в синее платье, синюю куртку и надел «блондинистый» парик, а также накрасился.

Автор сообщения посчитала, что таким образом он пытается скрыться от мобилизации.

При этом в комментариях под постом пользователи отметили, что этот мужчина уже давно гуляет по Рубцовску в обличии женщины. Некоторые горожане назвали его «местной достопримечательностью».

Ранее сообщалось, что мужчина, переодетый в женскую одежду, фотографировал женщин в туалете ТЦ.