В рубцовском троллейбусе заметили мужчину, одетого в женскую одежду
В комментариях под постом в социальных сетях пользователи отметили, что этот горожанин уже давно гуляет по Рубцовску в обличии женщины
21 октября 2022, 17:19, Илья Звягинцев
В рубцовском троллейбусе заметили мужчину, переодетого в женскую одежду. Об этом рассказала автор сообщества «Блогерша Рубцовск».
Мужчина оделся в синее платье, синюю куртку и надел «блондинистый» парик, а также накрасился.
Автор сообщения посчитала, что таким образом он пытается скрыться от мобилизации.
При этом в комментариях под постом пользователи отметили, что этот мужчина уже давно гуляет по Рубцовску в обличии женщины. Некоторые горожане назвали его «местной достопримечательностью».
Ранее сообщалось, что мужчина, переодетый в женскую одежду, фотографировал женщин в туалете ТЦ.
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