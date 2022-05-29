Вечный огонь на проспекте Ленина на время потухнет

В Барнауле на время потухнет Вечный огонь на проспекте Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 08:00 30 мая до 08:00 01 июня будет прекращена подача газа к памятнику „Могилы партизан и подпольщиков, погибших в 1920-1921 гг.“, который расположен на пр-кте Ленина», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это связано с проведением плановых ремонтных работ на ГРС-3 г. Барнаула.