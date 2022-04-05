Виктор Томенко поднялся в рейтинге влияния губернаторов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рейтинге влияния глав регионов за март 2022 года занял 43-е место, тем самым войдя в группу сильного влияния. Исследование подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В прошлом рейтинге Томенко располагался на 46-й позиции.

Для сравнения: глава соседней Республики Алтай Олег Хорохордин занял 53-е место. При этом в первой тройке рейтинга оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Замкнули список глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и глава Орловской области Андрей Клычков.

В АПЭК пояснили, что рейтинг влияния губернаторов основан на результатах экспертного опроса, который проводится методом закрытого анкетирования среди 26 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов.