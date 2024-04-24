Почти 90% сибиряков используют переводы по СБП

При этом более 70% пересылают деньги сами себе

24 апреля 2024, 12:30, ИА Амител

Человек со смартфоном / Фото: freepik

Большинство сибиряков активно пользуются платежным сервисом Банка России – системой быстрых платежей (СБП). И три четверти делают переводы сами себе в разные банки. Россияне, и сибиряки в частности, выбирают финансовые организации за выгодную программу лояльности, ставки по депозитам, надежность и удобство мобильных приложений. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком "Открытие".

Итак, в целом 40% опрошенных переводят деньги через СБП несколько раз в неделю, 33% – два-три раза в месяц, 10% – хотя бы раз в месяц, 4% – несколько раз в год. Не пользуются СБП только около 13% участников опроса.

Услуга переводов самому себе в другой банк достаточно популярная – из сибиряков ею пользуются 74% опрошенных. В основном клиенты пересылают деньги из-за:

выбора программ лояльности (47%);

выбора условий по сберегательным продуктам (12%);

погашения кредитов (33%);

в целом удобных сервисов другого банка (8%).

Сейчас 26% жителей Сибири переводят сами себе в другие банки не более 5 тыс. рублей в месяц, 37% опрошенных – от 5 до 20 тыс., 31% – от 20 до 50 тыс., около 6% свыше 50 тыс.

Наиболее значимыми критериями оценки банка для переводов сибиряки назвали:

надежность;

удобство мобильного приложения и интернет-банка;

выгодные финансовые условия по продуктам;

широкую сеть, удобство расположения отделений и банкоматов;

наличие привлекательной системы лояльности.

"Сегодня более 80% клиентов ВТБ используют СБП для переводов. Такая популярность объясняется простотой, удобством, безопасностью и отсутствием комиссии до 100 тыс. рублей. Чаще всего наши клиенты через СБП переводят себе или своим родственникам, а средняя сумма ежемесячного перевода составляет порядка 20 тысяч рублей", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

Ростислав Яныкин добавил, что с 1 мая 2024 между своими счетами через СБП можно будет переводить до 30 млн рублей.

* Опрос провели ВТБ и банк "Открытие" 10-17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.