Поездка на Алтай закончилась переломом ноги для туриста из Новосибирска

Пострадавшего доставили в Онгудайскую районную больницу для оказания медицинской помощи

19 июля 2026, 22:37, ИА Амител

Мотоцикл туриста из Новосибирска / Фото: Госавтоинспекция Республики Алтай

В Онгудайском районе Республики Алтай днем 17 июля произошло ДТП с участием мотоцикла Harley-Davidson. В результате аварии водитель получил перелом ноги и был госпитализирован, сообщили в МВД по региону.

По предварительным данным, происшествие случилось около 16:12 неподалеку от села Иня. 42-летний житель Новосибирска не справился с управлением, из-за чего мотоцикл съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии мужчина получил перелом голени. Пострадавшего доставили в Онгудайскую районную больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.