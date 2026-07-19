Поездка на Алтай закончилась переломом ноги для туриста из Новосибирска
Пострадавшего доставили в Онгудайскую районную больницу для оказания медицинской помощи
19 июля 2026, 22:37, ИА Амител
В Онгудайском районе Республики Алтай днем 17 июля произошло ДТП с участием мотоцикла Harley-Davidson. В результате аварии водитель получил перелом ноги и был госпитализирован, сообщили в МВД по региону.
По предварительным данным, происшествие случилось около 16:12 неподалеку от села Иня. 42-летний житель Новосибирска не справился с управлением, из-за чего мотоцикл съехал с дороги и опрокинулся.
В результате аварии мужчина получил перелом голени. Пострадавшего доставили в Онгудайскую районную больницу для оказания медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
Комментарии 0