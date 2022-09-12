73-летний мотоциклист из Барнаула пострадал в Республике Алтай
Мужчина не справился с управлением и уехал с проезжей части
12 сентября 2022, 13:58, Илья Звягинцев
73-летний мотоциклист из Барнаула пострадал в результате аварии в Республике Алтай. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Инцидент произошёл 11 сентября около 14:22 часов в Шебалинском районе. Мужчина за рулём мотоцикла Racer RC200LT не справился с управлением и допустил съезд на обочину.
После аварии пожилой мотоциклист обратился за медицинской помощью, но госпитализация ему не потребовалась.
Ранее в социальных сетях появились фотографии с места аварии в Алтайском крае, в которой погибли два врача.
В Сети появились фотографии с места страшной аварии на алтайской трассе, в которой погибли два стоматолога
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