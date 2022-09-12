73-летний мотоциклист из Барнаула пострадал в Республике Алтай

73-летний мотоциклист из Барнаула пострадал в результате аварии в Республике Алтай. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошёл 11 сентября около 14:22 часов в Шебалинском районе. Мужчина за рулём мотоцикла Racer RC200LT не справился с управлением и допустил съезд на обочину.

После аварии пожилой мотоциклист обратился за медицинской помощью, но госпитализация ему не потребовалась.

Ранее в социальных сетях появились фотографии с места аварии в Алтайском крае, в которой погибли два врача.