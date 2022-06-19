Губернатор Петербурга заявил, что Россия скажет Западу спасибо за санкции

Через несколько лет Россия будет благодарить Запад за санкции, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его мнению, ограничения со стороны недружественных стран стимулируют развитие российской экономики.

«Что касается санкций. Вы знаете, что Пётр I после Полтавской битвы поднял кубок: „За наших учителей!“ Я уверен, что через несколько лет мы тоже поднимем бокал и скажем спасибо Западу за его санкции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское руководство не имеет имущества, счетов и значимых интересов за границей, а потому санкции Запада, по его словам, бьют по обычному народу, а не по чиновникам.