Губернатор Петербурга заявил, что Россия скажет Западу спасибо за санкции
Александр Беглов считает, что такие меры стимулируют развитие российской экономики
Через несколько лет Россия будет благодарить Запад за санкции, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По его мнению, ограничения со стороны недружественных стран стимулируют развитие российской экономики.
«Что касается санкций. Вы знаете, что Пётр I после Полтавской битвы поднял кубок: „За наших учителей!“ Я уверен, что через несколько лет мы тоже поднимем бокал и скажем спасибо Западу за его санкции», — цитирует его РИА Новости.
Ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское руководство не имеет имущества, счетов и значимых интересов за границей, а потому санкции Запада, по его словам, бьют по обычному народу, а не по чиновникам.