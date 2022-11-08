224 человека погибли на дорогах Алтайского края с начала года

За 10 месяцев 2022 года в Алтайском крае произошло 1914 ДТП, в которых погибли 224 человека и 2492 пострадали, сообщили в региональной ГИБДД.

«Основными видами нарушений явились выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков и управление транспортными средствами в состоянии опьянения», — рассказали в ведомстве.

С участием пешеходов в крае случилось 588 ДТП, из них по собственной неосторожности — 191 происшествие, в которых погиб 41 человек и 152 получили травмы.

В Госавтоинспекции добавили, что почти каждое четвёртое ДТП совершалось в тёмное время суток. Одной из причин этого стало «пренебрежение пешими участниками дорожного движения световозвращающими элементами».

Ранее в ГИБДД Барнаула рассказали, сколько человек погибло на дорогах города за прошедшую неделю.