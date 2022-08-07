Алтайского экс-министра заключили под стражу по делу о крупной взятке

Экс-министра здравоохранения Республики Алтай, главврача Кош-Агачской районной больницы Павла Решетова заключили под стражу по делу о получении крупной взятки, сообщили в региональном СК.

30 декабря 2020 года Решетов, будучи директором Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, получил от учредителя коммерческой фирмы «Данарт» не меньше 400 тысяч рублей за покровительство при заключении госконтракта на покупку реабилитационных комплексов.

Аналогичные преступления совершили два работника системы здравоохранения региона. Они получили от предпринимателей взятку в размере 115 и 200 тысяч рублей.

Уголовные дела возбудили по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в крупном размере организованной группой»). В совершении этих преступлений обвиняются предприниматели, занимающиеся поставкой и ремонтом медоборудования.

«Павел Решетов вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. 6 августа на основании ходатайства следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления в отношении него Горно-Алтайским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении иных обвиняемых, каждый из которых дал признательные показания, в качестве меры пресечения следователем избрана подписка о невыезде», — добавили в СК.

Пост министра здравоохранения Республики Алтай Решетов занимал с 2018-го по 2019 год, а с 2019-го по 2022-й руководил Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями. На данный момент возглавляет районную больницу.

О задержании экс-чиновника стало известно 5 августа.