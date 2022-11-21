Автоледи сбила ребёнка и скрылась с места ДТП в Барнауле

В Барнауле девушка-водитель сбила восьмилетнего мальчика и скрылась с места ДТП, сообщает Telegram-канале «В курсе 22» со ссылкой на ГИБДД города.

Авария случилась 21 ноября в 12:19 в районе дома № 26 по улице Деповской.

«За данное правонарушение сотрудниками Госавтоинспекции Барнаула разыскивается автомобиль серого цвета, за рулём находилась девушка. Граждан, располагающих какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД: 391-090», — рассказали в ведомстве.

Напомним, утром 21 ноября в Барнауле в трактор врезался автомобиль ГИБДД. Машина получила серьёзные повреждения.