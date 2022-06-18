Автомобиль с водителем едва не рухнул под землю из-за порыва в Барнауле
На месте работает СГК
18 июня 2022, 21:30, Никита Черников
В Барнауле легковой автомобиль чуть не рухнул в яму из-за порыва на теплосетях, сообщает «Инцидент Барнаул».
Происшествие случилось 18 июня у здания № 181а/1а по улице Попова.
Кроме того, в результате произошедшего сильно пострадала парковка: помимо образовавшегося провала, её залило водой с песком.
На месте работают специалисты СГК. В сообществе уточняют, что в настоящее время на этой улице проводят гидравлические испытания.
Напомним, 18 июня трёхлетний ребёнок пострадал при столкновении двух легковых автомобилей у ТВК «Республика» в Барнауле.
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