Две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Барнаула

Две иномарки столкнулись в центре Барнаула на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодёжной. Об этом amic.ru рассказал очевидец происшествия.

На месте работают пожарные и сотрудники скорой помощи, подробности аварии и состояние пострадавших в инциденте уточняется.

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Происшествия Один человек погиб, четверо пострадали: жесткое ДТП произошло на трассе Бийск — Белокуриха

Напомним, 16 августа жёсткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в Смоленском районе Алтайского края. Как сообщает региональное ГУ МВД России, около 13:10 на 20-м километре дороги Бийск — Белокуриха 71-летний мужчина за рулём ВАЗ-21011 не уступил дорогу Nissan Atlas под управлением 44-летнего водителя и допустил столкновение.

В результате 64-летняя пассажирка отечественного авто погибла на месте, ещё четыре человека пострадали.