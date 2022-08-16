Две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Барнаула
В ДТП могут быть пострадавшие — на месте работают врачи скорой помощи
Две иномарки столкнулись в центре Барнаула на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодёжной. Об этом amic.ru рассказал очевидец происшествия.
На месте работают пожарные и сотрудники скорой помощи, подробности аварии и состояние пострадавших в инциденте уточняется.
Один человек погиб, четверо пострадали: жесткое ДТП произошло на трассе Бийск — Белокуриха
Напомним, 16 августа жёсткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в Смоленском районе Алтайского края. Как сообщает региональное ГУ МВД России, около 13:10 на 20-м километре дороги Бийск — Белокуриха 71-летний мужчина за рулём ВАЗ-21011 не уступил дорогу Nissan Atlas под управлением 44-летнего водителя и допустил столкновение.
В результате 64-летняя пассажирка отечественного авто погибла на месте, ещё четыре человека пострадали.