На Алтае погиб альпинист из-за порыва ветра при спуске с Белухи
Для доставки тела из Горно-Алтайска на родину объявили сбор средств
9 августа 2022, 17:48
В Республике Алтай трагически погиб альпинист Семён Кириенко из Ивановской области, пишут «Ивановские новости».
«Семён в составе неофициальной группы совершил восхождение на высочайшую точку Алтайских гор (4506 м). Погиб во время спуска с горы Белуха, поскользнувшись из-за порыва ветра», — уточняет издание.
Для доставки тела из Горно-Алтайска объявили сбор средств среди друзей альпиниста. У мужчины остался малолетний ребёнок.
Как уточнил шуйский историк Владимир Возилов, Белуха, несмотря на её относительно небольшую высоту, очень опасна для альпинистов из-за ряда аномалий.
Ранее при восхождении на Белуху погиб барнаульский альпинист, попав под лавину.
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