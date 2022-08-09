На Алтае погиб альпинист из-за порыва ветра при спуске с Белухи

В Республике Алтай трагически погиб альпинист Семён Кириенко из Ивановской области, пишут «Ивановские новости».

«Семён в составе неофициальной группы совершил восхождение на высочайшую точку Алтайских гор (4506 м). Погиб во время спуска с горы Белуха, поскользнувшись из-за порыва ветра», — уточняет издание.

Для доставки тела из Горно-Алтайска объявили сбор средств среди друзей альпиниста. У мужчины остался малолетний ребёнок.

Как уточнил шуйский историк Владимир Возилов, Белуха, несмотря на её относительно небольшую высоту, очень опасна для альпинистов из-за ряда аномалий.

Ранее при восхождении на Белуху погиб барнаульский альпинист, попав под лавину.