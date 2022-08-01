На Алтае злоумышленники украли 570 тысяч рублей у 72-летней собутыльницы

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу 570 тысяч рублей у 72-летней жительницы села Зелёная Поляна Троицкого района, сообщили в региональном МВД.

Женщина написала заявление в полицию 9 мая. При этом, с её слов, пропажу денег она обнаружила ещё 1-го числа, но не стала обращаться к правоохранителям, так как заподозрила в хищении свою 28-летнюю односельчанку и её 25-летнего знакомого из города Искитима Новосибирской области, с которыми распивала спиртное.

После застолья молодые люди в селе не появлялись. По ориентировке их накануне задержали в Новосибирске. Подозреваемые признали вину, их заключили под стражу. Похищенные деньги они успели потратить. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершённая в крупном размере».

Ранее в Рубцовске 18-летний рецидивист угнал у ровесника иномарку и спрятал её в кустах.