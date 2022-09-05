На границе с Республикой Алтай казахстанские пожарные вторые сутки пытаются потушить большой природный пожар

Огонь распространился на 167 гектаров сухостойной степи в Алтайских горах на границе Казахстана и России недалеко от Республики Алтай. Тушение пожара осложняет сильный ветер, передаёт «Хабар 24». Пожар был обнаружен 4 сентября, но потушить его пока не удалось.

Пожарные пытаются сбить пламя с земли и с воздуха, над пожарищем летают специальные вертолёты с водосливными устройствами. Всего с огнём борются 300 человек, это сотрудники МЧС, лесничие и добровольцы. Экстренные службы работают в круглосуточном режиме. Задействовано 25 единиц различной спецтехники.

К счастью, ближайшим сёлам, что находятся в 25 км от места происшествия, этот пожар не угрожает, сообщают спасатели Восточно-Казахстанской области. Горят трава и кустарники в горах на территории района Алтай. Сейчас здесь сильная засуха.

Напомним, что накануне в Горном Алтае сгорело здание школы.