Пенсионерку сбили у автобусной остановки в Рубцовске. Об этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент Рубцовск».

ДТП произошло на пересечении улиц Октябрьская и Смоленская. По предварительным данным, водитель «Лады» не успел остановиться и наехал на пенсионерку.

Очевидцы сообщают, что женщина осталась жива. Медики оказали ей помощь.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае будут судить несовершеннолетнего, решившего на мотоцикле покатать ребёнка по селу.