Пенсионерку сбили у автобусной остановки в Рубцовске
Водитель «Лады» не успел остановиться и наехал на пенсионерку
8 декабря 2022, 14:53, Илья Звягинцев
Пенсионерку сбили у автобусной остановки в Рубцовске. Об этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент Рубцовск».
ДТП произошло на пересечении улиц Октябрьская и Смоленская. По предварительным данным, водитель «Лады» не успел остановиться и наехал на пенсионерку.
Очевидцы сообщают, что женщина осталась жива. Медики оказали ей помощь.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае будут судить несовершеннолетнего, решившего на мотоцикле покатать ребёнка по селу.
На Алтае подростку грозит до 12 лет за гибель ребёнка при опрокидывании «Урала»
Комментарии
Новости партнеров