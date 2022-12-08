Пенсионерку сбили у автобусной остановки в Рубцовске

Водитель «Лады» не успел остановиться и наехал на пенсионерку

8 декабря 2022, 14:53, Илья Звягинцев

Пенсионерку сбили у автобусной остановки в Рубцовске. Об этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент Рубцовск».

ДТП произошло на пересечении улиц Октябрьская и Смоленская. По предварительным данным, водитель «Лады» не успел остановиться и наехал на пенсионерку.

Очевидцы сообщают, что женщина осталась жива. Медики оказали ей помощь.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае будут судить несовершеннолетнего, решившего на мотоцикле покатать ребёнка по селу.

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