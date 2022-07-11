Появилось видео ДТП в Бийске, где две машины улетели в коммунальную яму

В соцсетях опубликовали видео с моментом ДТП в Бийске, в результате которого два автомобиля провалились в яму, сообщает «Инцидент Барнаул».

Напомним, утром 10 июля автомобили Honda Partner и Toyota Сrown столкнулись на пересечении пер. Кожевенного и ул. Красноармейской.

«При ударе обе машины через защитное ограждение упали в разрытие проезжей части, где СГК проводит ремонтные работы», — пояснили ранее.

Одного из водителей с травмами средней тяжести доставили в горбольницу. Второй автомобилист от госпитализации отказался.