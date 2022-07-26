Появилось видео смертельного ДТП на улице Трактовой в Барнауле

В Сети появилось видео смертельного ДТП на улице Трактовой у дома № 7 в Барнауле, в результате которого погибла женщина.

Напомним, по данным ГИБДД, утром 26 июля 49-летняя горожанка ехала на ВАЗ-21093, но не справилась с управлением и выскочила на «встречку», где столкнулась с Toyota Hiace.

В паблике «Инцидент Барнаул» в комментариях к этой новости мужчина, заявивший, что является свидетелем происшествия, поделился новыми подробностями.

«Участников было трое. ВАЗ подрезал чёрный универсал и скрылся. Есть видео», — написал он.

Видео: Эдуард Мовсесян