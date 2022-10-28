«Протаранил будку со сторожем». Подробности ДТП с участием фуры на Шинном заводе в Барнауле

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовой машины, который протаранил будку со сторожем, сообщает региональный СК.

Напомним, в Барнауле днём 26 октября на территории Шинного завода водитель фуры въехал в пост охраны, в результате чего погиб мужчина.

«57-летний подозреваемый, управляя тягачом с полуприцепом, принадлежащим транспортной компании, совершил столкновение со сторожевой будкой, в которой находился охранник. В результате полученных телесных повреждений 50-летний мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Дело возбудили по признакам «причинения смерти по неосторожности».