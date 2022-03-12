Разбросало на части. Автомобиль врезался в ёлку возле АлтГУ в Барнауле и несколько раз перевернулся

Автомобиль несколько раз перевернулся и снёс две ёлки возле здания АлтГУ на пр. Ленина в Барнауле, сообщает «В курсе 22». Судя по сообщениям очевидцев, водитель поворачивал с улицы Молодёжной и вылетел на тротуар.

«Инцидент Барнаул» уточняет, что части автомобиля оказались разбросаны в радиусе десяти метров. Очевидец рассказал, что автомобиль снёс ёлку и затормозил возле доски почёта. На месте ДТП работали врачи скорой, МЧС и сотрудники полиции. Сообщений о пострадавших нет.