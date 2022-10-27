Скрывался после ДТП: полиция установила маршрутчика, который проехал по «встречке» в Барнауле

Барнаульская полиция установила личность водителя маршрутки, который проехал по «встречке» на улице Малахова. В ГИБДД уточнили, что водитель выехал на полосу встречного движения, скрываясь после двух аварий — он столкнулся с двумя стоящими автомобилями на заправке.

Как сообщает Barnaul22, в салоне не было пассажиров. После «покатушек» водитель бросил автобус и исчез в неизвестном направлении. Сейчас его объявили в розыск.

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Происшествия В Барнауле маршрутка проехала по «встречке» на одной из оживлённых улиц

Отмечается, что ранее его уже останавливали сотрудники ГИБДД, и от него исходил запах алкоголя. Маршрутчику предлагали пройти освидетельствование, но он отказался. За это его ждёт наказание по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Сейчас мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Отмечается, что после данного инцидента водитель продолжил выходить на линию — это не воспрещено, поскольку по закону водитель может управлять транспортом, пока его не лишат прав по суду.

Напомним, что нарушитель попал в объектив автомобильного видеорегистратора на улице Малахова — неподалёку от пересечения с Павловским трактом. Согласно данным записи, ролик был снят вечером 19 октября.