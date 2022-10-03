В Алтайском крае загорелся автобус. Водитель с пассажирами потушили пламя и поехали дальше

Автобус рейса Бийск — Антипино загорелся во время поездки в Алтайском крае. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», водитель, пассажиры и прохожие потушили огонь, после чего продолжили поездку.

«Выезжаем из Антипино, чувствуем дым в салоне автобуса, водитель вышел проверить, после забегает в автобус и говорит, что мы горим. Все быстро вышли из автобуса. Водитель вскрыл обшивку, а там пламя, огнетушителя не было, он тушил тряпками и водой. После подъехала машина, спросили огнетушитель, они любезно предоставили», — рассказал очевидец.

Он отметил, что после того как огонь был потушен, все уселись в автобус и поехали дальше по маршруту. Причиной возгорания якобы стала оголённая проводка.

Ранее в Барнауле загорелся рейсовый автобус, в котором находилось 20 человек.