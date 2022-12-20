В Барнауле нашли водителя маршрутки, который едва не сбил мальчика на улице Аванесова
Ребёнка спасла прохожая
Госавтоинспекция Барнаула установила личность водителя маршрутки, который не пропустил ребёнка на пешеходном переходе на улице Аванесова.
Там утром 8 декабря возле дома № 36 горожанка Яна Татиева переходила дорогу. Подходя к тротуару, навстречу ей на зебру выбежал школьник. По второй полосе тем временем мчался автобус. Девушка быстро среагировала и схватила мальчика, не допустив трагедии.
В итоге за нарушение пункта 14.2 ПДД в отношении 39-летнего водителя составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения») и выписали штраф. Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции, шофёр полностью признал вину и пообещал в будущем быть внимательнее.
«Он также пояснил, что осознаёт серьёзность данного происшествия и его возможных последствий, выразил слова искренней благодарности девушке, которая предотвратила вероятное дорожно-транспортное происшествие. Пообещал впредь быть внимательнее и не допускать нарушений правил дорожного движения», — рассказали в ведомстве.