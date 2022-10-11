В Барнауле пассажиры такси пострадали в жёстком ночном ДТП
Авария произошла на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Короленко
11 октября 2022, 09:08
В краевой столице ночью 11 октября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает «Барнаул 22».
Транспортные средства столкнулись на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Короленко.
«Таксист не пропустил Toyota Altezza, которая ехала по главной. Пострадали пассажиры такси», — рассказали очевидцы.
Причины ДТП, количество пострадавших и их состояние пока неизвестны.
Как уточнили в паблике «Инцидент Барнаул», пострадал один человек: «Пассажир, на которую пришёлся удар, жива, но сильно пострадала».
Фото: vk.com/barneos22
Кстати, два дня назад ночью в Барнауле произошла авария с участием двух автомобилей такси.
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