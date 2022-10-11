В Барнауле пассажиры такси пострадали в жёстком ночном ДТП

В краевой столице ночью 11 октября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает «Барнаул 22».

Транспортные средства столкнулись на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Короленко.

«Таксист не пропустил Toyota Altezza, которая ехала по главной. Пострадали пассажиры такси», — рассказали очевидцы.

Причины ДТП, количество пострадавших и их состояние пока неизвестны.

Как уточнили в паблике «Инцидент Барнаул», пострадал один человек: «Пассажир, на которую пришёлся удар, жива, но сильно пострадала».

Фото: vk.com/barneos22

Кстати, два дня назад ночью в Барнауле произошла авария с участием двух автомобилей такси.